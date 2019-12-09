بالفيديو: رانيا فريد شوقي: أول زيجاتي كانت في عمر الـ16عامًا

حلت الفنانة رانيا فريد شوقي ضيفة على برنامج تحيا الستات الذي تقوم بتقديمه الإعلامية راغدة شلهوب عبر قناة النهار، وتحدثت رانيا عن الكثير من أسرار حياتها الشخصية، ومن بين هذه الأسرار أول زيجاتها التي تمت في عمر الـ16عاماً.

وقالت رانيا فريد شوقي إنها تزوجت للمرة الأولى وكان عمرها 16 عاماً، فقد عقد قرانها فقط وانفصلت بعد3 أشهر، وكان سبب عقد القران هو رفض والدها الفنان الراحل فريد شوقي ارتباطها عاطفياً دون شكل رسمي، لذلك تمت خطوبتها لفترة قصيرة وبعدها تم عقد القران وانفصلت بعد 3 أشهر فقط. وأضافت لم تكن سرية لأن أهلها كانوا على علم وكذلك كل الأصدقاء والمعارف، ولكنها أبقت عليها دون أن تخبر الوسط الفني؛ حفاظاً على خصوصية حياتها الشخصية، وهذه هي المرة الأولى التي تعلن عنها.

وحرصت رانيا فريد شوقي على تقديم نصيحة للفتيات قالت من خلالها إن التفكير في الارتباط في سن صغيرة تعجل ليس أكثر وأن الفتاة عليها أن تنتظر حتى يكتمل عقلها وبعد ذلك ستستطيع أن تحدد مشاعرها تجاه الشخص الذي تريد الارتباط به، حتى يكون اختيارها صحيحاً.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة رانيا فريد شوقي كان مسلسل أبو العروسة الذي شاركت في بطولته بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية من بينهم سوسن بدر وسيد رجب ونرمين الفقي ومدحت صالح وخالد كمال وولاء الشريف ومحمود حجازي ومحمد عادل ميدو ومن إخراج كمال منصور وتأليف هاني كمال.

ومن ناحية أخرى تستعد الفنانة رانيا فريد شوقي للبدء في تصوير مشاهدها بمسلسل الست أمينة والذي تعود من خلاله الفنانة ماجدة زكي للدراما مع المخرج الكبير مجدي أبو عميرة، ومن المقرر أن يعرض خارج السباق الرمضاني.

Advertisements

شاهدي الفيديو :