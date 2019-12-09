محمد سامي: الفارق بين مي عمر ونسرين أمين كالفارق بين فاتن حمامة وزينات صدقي

يبدو أن التصريحات النارية التي يرددها كل من نسرين أمين والمخرج محمد سامي في حق بعضهما ما زالت مستمرة حتى الآن، حيث صرح المخرج محمد سامي أن حديث الفنانة نسرين أمين عن انحيازه لزوجته الفنانة مي عمر في الأعمال الفنية التي يقدمها، وحذفه عدداً من المشاهد الخاصة بها على حساب زوجته، ما هو إلا غيرة من زوجتي الفنانة مي عمر ليس أكثر، وأن حديثها بخصوص هذا الشأن غير منطقي تماماً ولا ألتفت له لأنه لم يحدث من الأساس.

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وأضاف محمد سامي في تصريحات صحافية أن الفارق كبير بين مي عمر ونسرين أمين، وهذا الفارق يشبه الفارق بين النجمة الكبيرة فاتن حمامة والفنانة زينات صدقي، فعلى الرغم من خفة ظلها وتميزها في الكثير من الأدوار إلا أنها حصرت في الأدوار الثانية.

وتابع أن نسرين أمين مجرد كومبارس وأن شخصية سماح التي قدمتها في مسلسله الأسطورة الذي كان سبباً في شهرتها ومعرفتها بالشارع المصري.

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يشار إلى أن الفنانة نسرين أمين قد قامت بنشر أحد المنشورات بعد أن تم حذف عدد من مشاهدها في مسلسل الأسطورة الذي شاركت في بطولته منذ عدة سنوات، وعلقت على الصورة التي نشرتها وقالت «لو كنت أعلم أن مسلسل «الأسطورة» بطولة المدام مرات المخرج أم عدسات ملونة ما كنت بدأت، إنها الكوسة في أوضح صورها».

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وانتشر بعد ذلك أن المخرج محمد سامي يقوم بمجاملة زوجته على حساب نجمات الفن اللاتي يشاركن في بطولة أعماله.