كتب امير فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2019 09:54 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة ​مروة سالم​ أثار جدلاً كبيراً بين الجمهور والمتابعين.

في التفاصيل، ظهر زوج الفنانة الكاتب محمد سلامة وهو يقبلها بطريقة سريعة، خلال تجوالهما في السيارة داخل مدينة الرياض فابتسمت مروة بعد القبلة وتوجهت لجمهورها تقول “انتظرونا بعد شوية في الدراهة.. وتمنوا لنا الخبر السعيد.. والله أجواء البوليفارد تجنن لولا إنا إحنا في الرياض، كنت قولت إحنا في باريس”.

هذا الفيديو الذي نشرته مروة بنفسها اثار غضبا لدى متابعيها في السعودية وطلبوا منها احترام تقاليدهم.

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كانت هذه تفاصيل خبر موقف جريء.. زوج مروة سالم يثير الجدل بـ”قبلة” لها في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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