عاجل.. وفاة المخرج المصري سمير سيف عن عمر ناهز 72 عاما

الإثنين 9 ديسمبر 2019

توفى منذ قليل المخرج المصري سمير سيف، عن عمر يناهز 72 عامًا، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.



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ولد "سمير سيف" في 23 أكتوبر من عام 1947، وتخرج في المعهد العالي للسينما عام 1969 بتقدير امتياز، وعمل مساعدًا لعدد من كبار المخرجين مثل يوسف شاهين وحسن الإمام.

و"سيف" هو واحد من كبار مخرجي السينما المصرية، تعاون خلال مسيرته الفنية مع عدد كبير من كبار النجوم وحققت أفلامه نجاحًا كبيرًا، ووصلت أعماله الفنية لنحو 200 عمل فني تنوعت بين السينما والدراما التليفزيونية.