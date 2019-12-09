محمد الشرنوبي ينال حصة الأسد في مهرجان “نجم العرب” – بالصور

متابعة بتجـــــــــرد: شهدت الدورة الرابعة من مهرجان “نجم العرب” تكريم عدد من نجوم الفن الذين تألقوا بأعمالهم الدرامية والغنائية لعام ٢٠١٩.

وكان من بين المكرمين النجم المصري محمد الشرنوبي، الذي نال حصة الأسد من الجوائز. وفاز الشرنوبي بجائزة “أفضل مطرب عربي شاب” وجائزة “أفضل أغنية” عن أغنية فيلم “الممر” التي صدرت في عام 2019.

أغنية فيلم “الممر” هي من كلمات كلمات أمير_طعيمة وألحان الموسيقار عمر خيرت وتعتبر من أنجح الأغاني التي طرحت خلال العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن محمد الشرنوبي حقق خلال الفترة الماضية نجاحات عدّة من خلال الأغنيات والمسلسلات والأفلام التي قدّمها وأصبح من أبرز الفنانين على الساحة الفنية المصرية والعربية.