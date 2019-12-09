إدارة “جينيس وورلد ريكوردز” تهنئ تامر حسني بعد دخوله الموسوعة العالمية

متابعة بتجـــــــــرد: هنأت إدارة “جينيس وورلد ريكوردز”، النجم المصري تامر حسني على دخوله الموسوعة العالمية للأرقام القياسية، بعد أن سجل أكبر عدد مشاركات من جمهوره حول العالم بعدد ١٢٠٨٦ مشاركة صحيحة على أكبر لائحة تأييد جدرانية في العالم داخل “مارينا مول” في مدينة أبوظبي.

وقد كان مضمون الرسائل بسبب تأثير تامر حسني في جمهوره حول العالم بأعماله الفنية. وجاءت تهنئة إدارة “جينيس وورلد ريكوردز” من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالموسوعة.

وكان تامر حسني تسلّم تامر الجائزة وشهادة التقدير من إدارة “جينيس وورلد ريكوردز” في احتفالية ضخمة أقيمت اليوم الجمعة 6 كانون الأوّل/ديسمبر بمدينة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن جائزة “جينيس وورلد ريكوردز” هي جائزة إنجليزية الأصل، وهي عبارة عن “لوحة باسم الفنان”، يوقع عليها عدد كبير من الجمهور والمحبين الذين تأثروا به من مختلف أنحاء بلدان العالم، سواء من خلال أغانيه أو لقاءاته أو حديثه أو أفلامه خلال مسيرته الفنية.