إطلاق برومو مسلسل "سر".. وهذا ما قاله نجوم العمل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

احتفلتْ أسرةُ "سر" بانتهاء عمليات التصوير وإطلاق برومو العمل الدرامي المرتقب عرضه قريبًا، بحضور نجوم المسلسل والمنتجين سامح مجدي ونهلة زيدان في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث تم عرض مقتطفات من المشاهد وقطع قالب حلوى خاص بالمناسبة.

ويشارك في المسلسل نخبةٌ من النجوم نذكر منهم: بسّام كوسا، باسم مغنية، داليدا خليل، وسام حنّا، فادي إبراهيم، رانيا سلوان، رواد عليو، ناتاشا شوفاني، أسعد رشدان وسامي ابو حمدان، ونيكول طعمة، وهشام ابو سليمان، وحسّان مراد، وجوي هاني، ونوال كامل، وطارق انيش وجويس فارس وتانيا فخري وغيرهم.

وأكّد المنتجان سعادتهما بتعاون شركتهما "ميديا هاوس بيكتشرز" مع الممثلين اللبنانيين والسوريين والمخرج مروان بركات والكاتب مؤيد النابلسي والمنتج الفني فراس العمري، من أجل تقديم عمل درامي بمستوى عالٍ يليق بالجمهور العربي، شاكرين جميع أفراد المسلسل من فنانين وفنّيين لجهودهم المضاعفة بسبب الظروف التي يمر بها لبنان حاليًا.

وكان المنتج سامح مجدي قد تحدّث في حديث صحافي سابق عن الممثل بسام كوسا، إذ أكد أن الأخير يعد رقمًا صعبًا في الأعمال الدرامية، مثبتًا خلال مسيرته الفنية التزامه في تجسيد الشخصية التي تُسند إليه بدقة لا متناهية.

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كما أعرب نجوم العمل عن تقديرهم لثقة سامح مجدي ونهلة زيدان بلبنان واختيار "ميديا هاوس بيكتشرز" هذا البلد للتصوير وإنجاز عملها الطويل، في تحدٍّ للأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة، من دون اتخاذ قرار التوقف عن التصوير، مشددين على أن الفن رسالة حياة تقاوم نقيضها واستمرارية في وجه الجمود.

واللافت، أن محبي الدراما العربية المشتركة ينتظرون هذا العمل بفارغ الصبر سواءً من خلال الحبكة المميزة التي اعتمدت أو الكاستينغ الخاص بالأدوار.

تجدرُ الإشارة، إلى أنه جرى تصوير مسلسل "سر" في مواقع مختلفة من لبنان، إذ تدور أحداثه بخط تصاعدي دائم في قالب بوليسي ورومانسي، تتشابك عبره الشخصيات في مسار من الألغاز والتشويق والغموض ضمن قصة درامية محبوكة الأحداث، وسيناريو يقع في ٦٠ حلقة يتم عرضه في شهر يناير المقبل من دون الكشف عن هوية القناة التي سيُعرض عليها.

موقع "فوشيا" كان حاضرًا خلال إطلاق البرومو الخاص بالعمل وعاد بنقل لمختلف مجريات الحدث.