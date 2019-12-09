شكرا لقرائتكم خبر عن فنان يعيد الروح لكنيسة مهجورة بالتشيك لتصبح مزارا سياحيا.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام فنان تشيكي يدعى "جاكوب هادرافا" بإعادة الروح لكنيسة القديس "سانت جورج"، في مدينة لوكوفا التشيكية، بعد غلقها وهجرها منذ عام 1962، والتى يعود تاريخ بنائها إلى العصور الوسطى، بعد إطلاقه مشروعه الفنى الذي جذب العديد من السياح.





بناء الكنسية تم على الطراز القوطى عام 1352، واستطاعت الكنيسة المحافظة على شكلها على الرغم من الحروب والحرائق التى ضربت المكان.

تم الاحتفال بآخر قداس في الكنيسة عام 1962، ثم حطمت شجرة سقف الكنيسة بعد أن انهارت عليه، لتوضع الكنيسة، لاحقا، ضمن التراث الثقافي للمدينة.





وقام الفنان بتنفيذ مشروع غير عادي باستخدام جدران الكنيسة، ليقوم بصنع 32 شخصية من الجبص، تجسيدا لأرواح

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الأشخاص الذين زاروا الكنيسة في يوم من الأيام، وهم جالسون على المقاعد ويصلون.





قام هادرافا، بطرح عمله المعروف باسم "The Phantom Church" عام 2012 كأطروحة، ليقوم بتحويل الكنيسة الى متحف دائم، بحسب ما نشر الموقع الرسمي للكنيسة.

بفضل مشروع هادرافا، حصلت الكنيسة على حياة جديدة، ليتحول المبنى الى متحف تم ترميمه. وأصبحت الكنيسة وجهة مشهورة للسياح وكائنًا فنيًا جديدًا في جمهورية التشيك.