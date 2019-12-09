شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثل الأمريكى رينيه أوبرجونوا عن 79 عاما بسب سرطان الرئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة، توفى الممثل الأمريكى رينيه أوبرجونوا الذى اشتهر بمشاركته فى فيلم "ستار تراك" عن عمر ناهز الـ 79 عاما.

نجل الممثل قال عبر "تويتر ": "نؤكد بحزن وفاة رينيه"، وقال لمجلة إنترتانمت ويكلي إن والده كان يعاني من سرطان الرئة.



رينيه أوبرجونوا

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وقدم أوبرجونوا دور أودو، الذى يستطيع التنكر في هويات متعددة، في فيلم "ستار تراك. ديب سبايس ناين"، كذلك سبق للراحل أن قدم العديد من الأدوار الهامة سواء فى السينما أو المسرح، أو التليفزيون.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن أوبرجونوا بدأ مسيرته المهنية كممثل مسرحى، حيث قدم العديد من المسرحيات وشارك فى مسرحية "الملك لير" ، مع لي جي كوب دور لير.