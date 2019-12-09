وفاة مغني الراب الأمريكي جوس ورلد في شيكاغو عن عمر يناهز 21 عاما

الإثنين 9 ديسمبر 2019

توفي مغني الراب الأمريكي، جوس ورلد، الأحد، في شيكاغو عن 21 عاما وفق ما أعلنت السلطات المحلية.



وسقط جوس ورلد فجأة في مطار ميدواي في شيكاغو لدى عودته من كاليفورنيا على ما ذكر موقع "تي إم زي" المتخصص في أخبار المشاهير.

وسيجري الأطباء الشرعيون في منطقة كوك في إيلينوي، الاثنين، تشريحا للجثة لتحديد أسباب الوفاة، بحسب ناطقة باسم السلطات أكدت أن وفاة المغني أعلنت في مركز طبي في ضاحية شيكاغو.

وأكدت الشرطة أن حالة طوارئ طبية سجلت تتعلق بشاب في الـ21 في مطار ميدواي لدى ترجله من طائرة خاصة.

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وعلى غرار فنانين آخرين من جيله، لفت جوس ورلد الأنظار أولا عبر الإنترنت قبل أن يشق دربه في صفوف الجمهور العريض بفضل أغنيته الناجحة "لوسيد دريمز".

وغالبا ما يتناول جيل "مغني راب ساوندكلاود" وهو اسم منصة البث التدفقي التي برزوا من خلالها، في نصوصه استهلاك المخدرات والأدوية من بينها كزاناكس وهو مضاد للاكتئاب.

وكان جوس ورلد قال في عام 2018 في مقابلة مع "نيويورك تايمز" إنه استخدم هذا الدواء المضاد للاكتئاب بكثرة خلال سن المراهقة لكنه ينوي خفض استهلاكه له.

وقالت شركة إنتاج أعماله "إنترسكوب ريكوردز" في بيان: "طبع جوس بعمق العالم في فترة قصيرة جدا، ومن المحزن جدا خسارة شخص بهذه اللطافة نكن له حبا جما".