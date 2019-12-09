مفاجأة.. مسرحية جديدة لـ منى زكي وأحمد السقا

متابعة بتجـــــــــرد: أعلن نقيب المهن الموسيقية أشرف زكي عن تحضيره لعمل مسرحي جديد يجمع بين النجم المصري أحمد السقا والنجمة منى زكي في مفاجأة مميّزة للجمهور.
وخلال مقابلة له مع برنامج “ذا إنسايدر بالعربي” قال “زكي” أنّ نص المسرحية مأخوذ من نص عالمي آخر. وكشف أشرف زكي عن أن أحمد السقا أبدى موافقته على المشاركة في المسرحية من اللحظة الأولى.
وأضاف أشرف أنّ المسرحية من نوع كوميدي تحت عنوان مؤقت “زوجة رجل مهم اوي” حيث تحضر زوجات مجموعة من الرجال لمقالب ضدهم.
ويعتبر هذا العمل هو الثالث من نوعه الذي يجمع أحمد السقا ومنى زكي بعد فيلم “تيمور وشفيقة” الذي حقق نجاحاً كبيراً منذ سنوات، وفيلم “العنكبوت” الذي يتم تصويره في الوقت الحالي.
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