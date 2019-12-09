محمد حماقي يوثِّق قصة حُب حقيقيةً في كليبه الجديد "راسمك في خيالي"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وثَّق الفنان المصري محمد حماقي، قصةَ حُب حقيقيةً بين شاب وفتاة ظهرا في إحدى حفلاته الغنائية وتمّت خطبتهما وذلك في أحدث فيديو كليب لأغنيته الجديدة "راسمك في خيالي" والذي تم طرحه اليوم الإثنين عبر قناته الخاصة على موقع "يوتيوب".

وظهر الشاب والفتاة في لحظات رومانسية توثّق قصة حبهما وظهر محمد حماقي يغني ويعزف لهما، حيث يُعد هذا الكليب هو الأول من نوعه الذي يغني فيه مطرب لشاب وفتاة "لايف" في حفلهما ثم يوثقه في فيديو كليب غنائي.

أغنية "راسمك في خيالي"، من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان محمد النادي وتوزيع تميم وتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب تحت إشراف المخرج مصطفى عامر.

وتعود قصة حب الشاب "عمّار" وحبيبته إلى حفل قام به محمد حماقي، في الثلاثين من نوفمبر الماضي ووقتها فاجأ أحد الشباب محبوبته بإعلان خطوبته منها وتقديم "الخاتم" لها خلال حضورهما الحفل بأحد المولات الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة.

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وبعد صعود محمد حماقي المسرح وأداء عددٍ من أغانيه، بدأ في أغنية "راسمك في خيالي" التي قدّمها للمرة الأولى على آلة "البيانو" وعندها تفاجأ "حماقي" والحضور من الجماهير بصعود "شاب" يُدعى "عمّار" وبرفقته فتاة على خشبة المسرح وأعلن خطبتها أمام الحضور على أنغام هذه الأغنية.

وحرص محمد حماقي على استقبالهما بحفاوة بالغة بعد المفاجأة غير المتوقّعة له في هذا الحفل، وقال الشاب إنه لم يجد أفضل من مناسبة حضورهما حفلًا لنجم كبير مثل محمد حماقي وأغنية رومانسية مثل هذه لتقديم "خاتم" الخطوبة لمحبوبته.

وارتدت الفتاة "الخاتم" على المسرح وقام الشاب بتقبيل يدها واحتضانها على المسرح أمام الجمهور للتعبير عن مشاعر الحب التي يحملها لها، وانتشرت هذه اللقطات بين جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذين حرصوا على تداول الصور على نطاق واسع، وقاموا بتركيب العديد من الصور التي تضمّنت الحدث وسردها في شكل قصة رومانسية قلما تحدث في الفترة الحالية.

يُذكر أنَّ محمد حماقي، يشارك كعضو لجنة تحكيم ومدرب في برنامجي المواهب الغنائيين "ذا فويس" و"ذا فويس كيدز"، ويشاركه في الأول أحلام وسميرة سعيد وراغب علامة، وفي الثاني يشاركه عاصي الحلاني، نانسي عجرم.