فجر السعيد ترد على متابع تمنى لها المرض الدائم.. لماذا أقحمت أصالة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن الإعلامية الكويتية فجر السعيد، استعدت جيدًا للعودة إلى نشاطها عبر السوشال ميديا وخاصًة في حسابها عبر "تويتر"، إذْ أظهرت "فجر" تصميمها على أخذ حقها من الفنانة السورية أصالة نصري التي افتعلت أزمة مع الفنانة الإماراتية أحلام بعد إعلان مرضها في أغسطس الماضي.

ولا زالت فجر السعيد تواصل هجومها على أصالة، وهو مؤشر يدل على أن الإعلامية الكويتية ستصعد الأزمة مع الفنانة السورية، فبعد تلويحها بالجنسية البحرينية الخاصة بأصالة أمس بعد فوز منتخب البحرين بكأس خليجي 24، أقحمت "فجر" أصالة في ردها على متابع تمنى لها المرض الدائم الذي يًقعدها عن العمل وممارسة أي أنشطة في حياتها.

وبدأت القصة عندما ردّ أحد المتابعين على فجر السعيد، إثر تهكمها على أصالة وقال لها بأن أصالة ستأخذ الجنسية السعودية أيضًا، حيث أورد في رده: "أحب أقولك إن أصالة راح تاخد الجنسية السعودية عن قريب".

وواصل المتابع أن أصالة دعت لفجر السعيد بالشفاء بعد محنة مرضها ولكنها لم تحفظ لها هذا وقامت من مرضها تهاجمها وتسخر منها، حيث نشرت فجر السعيد نص الرسالة التي وصلتها ويقول فيها المتابع: "وإنتي هيه يالعجوز ... ما تستحي على وجهك بعد ما دعت لك بمرضك قمتي مثل .... تابحين وراها".

واستطرد قائلًا: "عسا الله يصيبك بمصيبة ويجعلك شلل نصفي ما تتعالجين منه طول عمرك ويجعلك سرطان بمخك ودمك الدنيء ويصيبك بأمراض خبيثة إنتي وطقاقتك ياحقيرة وما راح تنفعك".

وجاء ردّ فجر السعيد على المتابع بإقحام أصالة بينها وبين المتابع فلم ترد بشكل مباشر عليه بل قالت ساخرًة من أصالة: "أصالة حاسبيه لو سمحتي يستاهل أدى المهمة بإخلاص"، في إشارة منها إلى اتهام أصالة بأن المتابع تم توجيهه لسبها بهذه الطريقة.

وأحدثت التغريدة جدلاً واسعًا بين المتابعين، في حين تطرق آخرون إلى أمر الجنسية السعودية وأن أصالة لو حصلت عليها سيخاطبون سلطات المملكة لأن الجنسية لا تمنح على سبيل الهدية وفقًا للقانون.

وخلال التفاعل في التعليقات دافعت متابعة عن أصالة بأنها لا توجه أحد للرد نيابة عنها ولو أنها تريد الرد عليها لفعلت ذلك، فقالت: "يبا والله مو نظامها تدز أحد عندها لسان ياكل بلد ويقصف جبهات لو بترد ردت عليج بنفسها".

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وردّت عليها فجر السعيد بطريقة ساخرة قائلًة: "اللي ما تطوله في ايدها خل تواصله برجلها".

وكانت فجر السعيد قد سخرت من الفنانة السورية أصالة، بسبب عدم مباركتها للشعب البحريني بعد تتويج منتخبه ببطولة كأس الخليج 24، المُقامة في قطر بعد الفوز على السعودية في المباراة النهائية بهدف نظيف.

ونشرت فجرت عدة تدوينات متتالية عبر حسابه بتويتر قالت فيهم "‏‎أصالة باركت للبحرين ولا نست إنها ‎بحرينية".

واستطردت في أخرى: "دخلت حساب ‎أصالة ولقيتها مو مباركة للبحرين الفوز بكأس الخليج هذا عيب التجنيس العشوائي".

وأضافت في ثالثة‏ "اللي يمون على ‎أصالة يقولها لحقي روحج ونزلي فيديو باركي للبحرين الفوز بالكأس قبل لا يسحبون الجنسية".

وبعد لحظات نشرت أصالة صورة لكرة القدم عبر حسابها في "إنستغرام"، وعلقت "ألّف مبروك لمنتخب وطني الحبيب مملكة البحرين، وكلّ التّهاني لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين المفدّى".

يُذكر أن المشاحنات مستمرة بين أصالة وفجر السعيد، حيث هاجمت فجر الفنانة السورية مؤخراً بسبب ما أعلنته عن طلب أصالة للجنسية المصرية بالرغم من حملها ثلاث جنسيات هي السورية والفلسطينية والبحرينية، ورغم ذلك، دعت أصالة بالشفاء لفجر السعيد أثناء تعرضها مؤخرًا لوعكة صحية، وكتبت ما معناه أنها تدعي من كل قلبها لفجر بالشفاء العاجل.