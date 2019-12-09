إطلاق الفيديو الترويجي لمسلسل "سرّ"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: احتفلت أسرة "سرّ" بانتهاء عمليات التصوير وإطلاق الفيديو الترويجي للعمل الدرامي المرتقب عرضه قريباً، بحضور نجوم المسلسل والمنتجين سامح مجدي ونهلة زيدان في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث عُرِضَت مقتطفات من المشاهد وقُطِعَ قالب حلوى خاص بالمناسبة.

ويُقدِّم بطولة العمل الفنانون بسّام كوسا، باسم مغنية، داليدا خليل، وسام حنّا، فادي إبراهيم، رواد عليو، ناتاشا شوفاني، أسعد رشدان، سامي ابو حمدان، نيكول طعمة، هشام ابو سليمان، حسّان مراد، جوي هاني، نوال كامل، رانيا سلوان، طارق انيش، جويس فارس وتانيا فخري وغيرهم من الوجوه الجديدة

وأكد المنتجان سعادتهما بتعاون شركتهما "ميديا هاوس بيكتشرز" مع الممثلين اللبنانيين والسوريين والمخرج مروان بركات والكاتب مؤيد النابلسي والمنتج الفني فراس العمري، من اجل تقديم عمل درامي بمستوى عالٍ يليق بالجمهور العربي، شاكرين جميع أفراد المسلسل من فنانين وفنيين لجهودهم المضاعفة بسبب الظروف التي يمرّ بها لبنان حالياً.

وأعرب نجوم العمل عن تقديرهم لثقة سامح مجدي ونهلة زيدان بلبنان وإقدام "ميديا هاوس بيكتشرز" على التصوير فيه وإنجاز عملها الطويل، في تحدٍ للأوضاع الإقتصادية والسياسية الصعبة، مشددين على أن الفن رسالة حياة تقاوم نقيضها واستمرارية في وجه الجمود.

هذا وتدور أحداث "سر" بخطٍ تصاعدي دائم، وفي قالبٍ بوليسي ورومانسي في 60 حلقة، تتشابك عبرها الشخصيات في مسارٍ من الألغاز والتشويق والغموض

Advertisements