شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من أول تيزر لـ "شديد الخطورة" وطرحه خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى القائمون على مسلسل "شديد الخطورة" للمخرج حسام على، من تجهيز التيزرالأول للعمل المنتظرعرضه على منصفة watch it الرقمية خلال الفترة المقبلة، على أن يطرح التيزر خلال أيام لبدء عمليات الدعاية الفعلية للعمل.

وتصور أسرة المسلسل عدداً من المشاهد اليوم الاثنين فى منطلقة القلعة، والتي تجمع بطلى العمل أحمد العوضى وريم مصطفى وعدد آخرمن المشاركين فى البطولة، على أن يتم الانتهاء من آخر المشاهد الأسبوع المقبل، لاسيما أنه يتبقى فقط 4 أيام ويودع الأبطال للمسلسل الذى يعد تجربة جديدة من نوعها على الدراما المصرية.

"شديد الخطورة" مقرر تقديمه على أكثر من جزء كل جزء 7 حلقات ويعرض على منصة watch it الرقمية، وأحداثه قريبة من الفيلم الأميركي الشهير Mr and Mrs Smith، الذي قام ببطولته الثنائي أنجلينا جولي وبراد بيت عام 2005، ويشارك فى بطولته رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإنتاج شركة سينرجى.

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