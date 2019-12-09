شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفى المتخاصمين.. شاهد صورة تجمع فتحى عبد الوهاب بالفنان أحمد السعدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف حب الفنان فتحى عبد الوهاب، لالتقاط صور سيلفى بتعبيرات وجه كوميدية مضحكة، ويحرص بين الحين والآخر على مشاركة جمهوره على السوشيال ميديا ببعضها.

وعلق الفنان فتحى عبد الوهاب على صورة سيلفى نشرها مع أحمد السعدنى، قائلاً :"لما تتصور مع صاحبك الأنتيم وانتوا متخاصمين".



الفنان فتحى عبد الوهاب

ونالت الصورة إعجاب متابعى الفنان فتحى عبد الوهاب ، حيث أطلقوا على طريقته الجديدة فى التقاط الصورة بأنها "سيلفى دوبل"، بينما علق أخر:" لما نتخانق وتيجى نتعاتب ونتصالح".

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وفى سياق متصل، قدم النجمان أحمد السعدني وفتحي عبد الوهاب، حفل الختام للدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، الذي أقيمت فعالياته داخل مكتبة الإسكندرية على مدار الأسبوع الماضي بمشاركة 10 عروض عربية من 7 دول مختلفة.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية المسرحى العربي للمعاهد والكليات المتخصصة حملت دورته الأولى اسم الفنان جلال الشرقاوى، وأقيمت فعالياته تحت رعاية إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة علاء عبد العزيز سليمان، ونائب رئيس المهرجان إنجي البستاوى.