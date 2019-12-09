شكرا لقرائتكم خبر عن بسهرة ليلية فى الصحراء.. محمد عبده ينفى شائعة وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الفنان الكبير محمد عبده شائعة وفاته، التى تم تداولها بشكل كبير لتتصدر تريند "تويتر" فى السعودية ، والتى أثارت غضب الكثير من معجبيه. وكشف مقربون من الفنان عدم صحة الشائعة، وتم تداول مجموعة صور له خلال قضاءه نزهة ليليلة فى صحراء الربع الخالى مع صديقة الشاعر صالح الشادي. Advertisements وظهر محمد عبده في موسم الرياض الحالي الذي انطلق في 11 أكتوبر الماضي في عدة حفلات فنية وبينها ليلة خاصة تم إعداد حفل كبير فيها لتكريمه وإطلاق اسمه على مسرح رئيس في مدينة الرياض.

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