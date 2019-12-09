فن ومشاهير

بسهرة ليلية فى الصحراء.. محمد عبده ينفى شائعة وفاته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الفنان الكبير محمد عبده شائعة وفاته، التى تم تداولها بشكل كبير لتتصدر تريند "تويتر" فى ، والتى أثارت غضب الكثير من معجبيه.

 

محمد عبدة (1)

 

 

وكشف مقربون من الفنان عدم صحة الشائعة، وتم تداول مجموعة صور له خلال قضاءه نزهة ليليلة فى صحراء الربع الخالى مع صديقة الشاعر صالح الشادي.

 

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محمد عبدة (2)

 

 

وظهر محمد عبده في موسم الرياض الحالي الذي انطلق في 11 أكتوبر الماضي في عدة حفلات فنية وبينها ليلة خاصة تم إعداد حفل كبير فيها لتكريمه  وإطلاق اسمه على مسرح رئيس في مدينة الرياض.

 

محمد عبدة (3)

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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