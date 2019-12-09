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شكرا لقرائتكم خبر عن صورة من 14 سنة تجمع تامر حسنى وإدوارد وشذى والان مع تفاصيل الخبر
إدوارد
من ناحية أخرى أعلن الفنان إدوارد عن تسجيله أول دويتو غنائي مع ابنته "ماريا"، بعد غيابه عن الساحة الفنية وعالم الغناء لفترة طويلة.
ويعرض لإدوارد حاليا مسلسل "حواديت الشانزلزيه"، بطولة إياد نصار وإنجى المقدم، على شاشة on e، ويشارك فى بطولته مى سليم، داليا مصطفى، أمانى كمال، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، ندا عادل، لمياء كريم، جينا سليم ورباب ممتاز، ورحاب نصر، وسمر محمد متولى.
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