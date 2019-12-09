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صورة من 14 سنة تجمع تامر حسنى وإدوارد وشذى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد الفنان إدوارد ذكريات من 14 عاما، بصورة تجمعه مع عدد من النجوم الشباب وقتها، وهم تامر حسنى، محمد حماقى، وشذى، والدى جى الشهير ياسر الحريرى.

 


 

إدوارد

 

من ناحية أخرى أعلن الفنان إدوارد عن تسجيله أول دويتو غنائي مع ابنته "ماريا"، بعد غيابه عن الساحة الفنية وعالم الغناء لفترة طويلة.

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ويعرض لإدوارد حاليا مسلسل "حواديت الشانزلزيه"، بطولة إياد نصار وإنجى المقدم، على شاشة on e، ويشارك فى بطولته مى سليم، داليا مصطفى، أمانى كمال، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، ندا عادل، لمياء كريم، جينا سليم ورباب ممتاز، ورحاب نصر، وسمر محمد متولى.

 

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