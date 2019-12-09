شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كريس هيمسورث يصور حملة إعلانية لأحد ماركات العطور الشهيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال النجم العالمي كريس هيمسورث يصور الحملة الإعلانية الخاصة بـأحد العطور الشهيرة ، حيث شوهد نجم فيلم " Thor" البالغ من العمر 36 عام وهو يجري بين مضخات تقوم بضخ الدخان حولها ليظهر بشكل مميز و مذهل بالإعلان ، و ذلك أمس الأحد .

كان يصور هيمسورث مشاهد لإعلان التجاري في منطقة وول ستريت في مانهاتن في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ، و ظهر و هو يرتدي ملابس ذات تصميم بسيط باللون الأسود.

وكان كريس هيمسورث قد صور عدد من المشاهد الخاصة بالحملة الإعلانية يوم الجمعة الماضي في سوهو بنيويورك .









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