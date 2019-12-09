- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كريس هيمسورث يصور حملة إعلانية لأحد ماركات العطور الشهيرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال النجم العالمي كريس هيمسورث يصور الحملة الإعلانية الخاصة بـأحد العطور الشهيرة ، حيث شوهد نجم فيلم " Thor" البالغ من العمر 36 عام وهو يجري بين مضخات تقوم بضخ الدخان حولها ليظهر بشكل مميز و مذهل بالإعلان ، و ذلك أمس الأحد .
كان يصور هيمسورث مشاهد لإعلان التجاري في منطقة وول ستريت في مانهاتن في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ، و ظهر و هو يرتدي ملابس ذات تصميم بسيط باللون الأسود.
وكان كريس هيمسورث قد صور عدد من المشاهد الخاصة بالحملة الإعلانية يوم الجمعة الماضي في سوهو بنيويورك .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. كريس هيمسورث يصور حملة إعلانية لأحد ماركات العطور الشهيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.