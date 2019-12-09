شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل شعيل وعلى بن محمد وهند البحرينية يحييون حفل واحد بموسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي النجم الكويتي نبيل شعيل حفلا بعد غد الأربعاء، وذلك على مسرح البجيري ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهى بالمملكة العربية السعودية، برئاسة تركي آل الشيخ، ومن المقرر أن يشارك شعيل بالحفل المطرب على بن محمد وهند البحرينية ليقدموا ليلة من الطرب الخليجي الأصيل، وذلك بحضورعدد كبير من محبي وعشاق نجمي الخليج.

ومن المقررأن يشدو بلبل الخليج الفنان نبيل شعيل على مسرح المجاز بباقة منتقاة من أجمل وأرقي أغنياته التي يتفاعل معها الحضور، ومن أبرز أغنياته " فوق السما " و"عالم احبابي" و"المحبة" و "موقليل"، وغيرهم .

يذكر أن نبيل شعيل أحيا الأسبوع الماضي حفلا فنيا كبيرا ضمن فعاليات "موسم الرياض"، ليظهر هو الآخر على كرسى خشبى، وهو يطرب جمهوره، بأفضل أغانيه، والتي أعتاد الجمهور سماعها منه.