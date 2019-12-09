شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عزت العلايلى ضيف شرف مهرجان شرم الشيخ السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة مهرجان شرم الشيخ السينمائى تكريم الفنان الكبير عزت العلايلى، باعتباره ضيف شرف المهرجان فى دورته الرابعة التى تعقد فى الفترة من 20 إلى 26 يونيو المقبل، نظرا لإنجازه السينمائى الكبير خلال مسيرته الطويلة.

وأعلن الكاتب الصحفى جمال زايدة، رئيس مهرجان شرم الشيخ السينمائى، أن قرار اختيار الفنان الكبير عزت العلايلى جاء نتيجة إجماع عدد كبير من السينمائيين المصريين والعرب على الدور بالغ الأهمية الذى لعبه فى تاريخ السينما المصرية.

وأشار على مراد، المدير الفنى للمهرجان، إلى الأدوار البارزة التى قدمها الفنان عزت العلايلى فى أفلام أصبحت بصمة مهمة فى تاريخ السينما مثل فيلم "الأرض"، و"الاختيار" إخراج يوسف شاهين، و"السقا مات" للمخرج صلاح أبو سيف و"المواطن مصرى"، و"الطوق والأسورة"، و"عذراء وثلاث رجال".

واستقبل الفنان الكبير عزت العلايلى وفدا يمثل مهرجان شرم الشيخ السينمائى ضم الكاتب الصحفى جمال زايدة، والمدير الفنى للمهرجان على مراد، والمدير العام لمؤسسة نون للثقافة والفنون وعضو مجلس الأمناء على القليوبى، ومدير التصوير السينمائى الكبير كمال عبد العزيز، و د. ثناء هاشم أستاذ السيناريو بمعهد السينما، وفهمى فؤاد، والمخرج سامى محمد على اعضاء مجلس مؤسسة نون للثقافة والفنون.

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ورحب الفنان عزت العلايلى بتكريمه فى الدورة المقبلة لمهرجان شرم الشيخ السينمائى، وقد تم الاتفاق مع السيناريست الكبير عاطف بشاى على إعداد كتاب خاص عن مسيرته لتوزيعه فى المهرجان.