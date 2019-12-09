شكرا لقرائتكم خبر عن "يوم 13" اسم فيلم أحمد داود الجديد ودينا الشربيني تشاركه البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر صناع فيلم الفنان أحمد داود الجديد على "يوم 13" ليكون الاسم النهائى للعمل الذي يتم التحضير له مع المنتج والمخرج وائل عبد الله، ومقررانطلاق تصويره منتصف شهر ديسمبر الجارى، ليكون داود به ثانى بطولاته المطلقة فى السينما بعد فيلم "122" الذى تم عرضه فى يناير الماضى وحقق ايرادات كبيرة وصلت الى 25 مليون جنيه.

ووقع الاختيارعلى الفنانة دينا الشربينى لتقديم دورالبطولة فى الفيلم ليسجل التعاون الثانى بين دينا وداود فى السينما بعدما قدما سوياً فيلم "هيبتا – المحاضرة الأخيرة" مع المخرج هادى الباجورى، واشتركا معا في بطولة مسلسلي "جراند أوتيل" للمخرج محمد شاكر خضير، و"زى الشمس" مع المخرج سامح عبد العزيز.

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أحمد داود ودينا الشربينى

وكان آخر أعمال أحمد داود فى السينما فيلم "ولاد رزق 2" والذى وصلت إيراداته إلى 100 مليون جنيه، بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين وباسم سمرة مع ظهورعدد من النجوم كضيوف شرف، على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.