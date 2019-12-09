فيديو| نجلاء بدر تكشف حقيقة طلاقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة نجلاء بدر، حقيقة ما نُشر مؤخرًا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول طلاقها من رجل الأعمال محمد عفيفي.

وقالت نجلاء بدر، أثناء لقائها في برنامج "عرب وود"، المُذاع على شاشة "روتانا"، الاثنين: "أنا متجوزة وزي الفل، أنا متعمدة إني منزلش صوري، لأني إبتديت أحس إن فيه حياة شخصية، دايمًا بحب أقفل باب الشقة".

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احتفلت الفنانة نجلاء بدر، 20 يونيو 2016، بعقد قرانها على رجل الأعمال محمد عفيفي، في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن، ومن بينهم: السيناريست تامر حبيب، المذيع والفنان مراد مكرم، الفنانة آيتن عامر، الفنانة إنجي المُقدم، الفنانة التونسية ساندي وشقيقتها إيناس، الفنانة إيمي سالم، المذيعة مريم أمين، والمذيعة إنجي علي.

يذكر أن نجلاء بدر شاركت في بطولة مسلسل "شبر مية"، وهو من بطولة أحمد السعدني، محمد جمعة، ندى موسى، محمد علي رزق، حنان سليمان، مراد مكرم.