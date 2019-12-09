أيتن عامر تنشر صورة من طفولتها.. هل تغيرت ملامحها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة أيتن عامر، جمهورها بصورة لها منذ الطفولة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت أيتن على الصورة: " شكلي متغيرش صح، داليا أختي لسه بعتالي الصورة دي حالاً وبتقولي إنها كانت في محفظة بابا الله يرحمه، الفكرة إني أول مرة أشوف الصورة دي أصلاً، الله يرحمك يا بابا ويغفرلك".

وشاركت الفنانة أيتن عامر خلال شهر رمضان الماضي، في بطولة مسلسل "ابن أصول"، مع حمادة ‏هلال، ‏سوزان نجم الدين، محمد ‏نجاتي، من تأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج محمد ‏بكير، ومن إنتاج سينرجي.‏