من بطولة ابنه.. فيلم يحكي قصة شباب طلعت زكريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان الشاب عمر طلعت زكريا، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" تدوينة يعلن بها عن فيلم جديد سيقوم بتصويره في الأيام القادمة عن قصة حياة والده.

وكتب عمر في التدوينة: "الفيلم سيحكي حياة الراحل طلعت زكريا في مرحلة شبابه"، وعلق عمر : "على الله التساهيل".

يُذكر أن الفنان طلعت زكريا رحل عن عالمنا 8 أكتوبر الماضي، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 59 سنة، ودفن في الإسكندرية، مسقط رأسه.

كان آخر أعمال الفنان طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ"، بطولة ريم البارودي، نرمين ماهر، بيومي فؤاد، كريم أبو زيد، رامي غيط، أميمة طلعت زكريا، تأليف محمد فضل، إخراج محمد سعيد.