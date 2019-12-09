خناقة تسببت في وفاته وزوجة والده ألقت مياه ساخنة على جسده.. حكايات عبدالغني السيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

صوته يشبه عذوبه ماء النيل، لا تخطئه الأذن، فهو صوت أشبه بالعملة النادرة، إنه الفنان عبدالغني السيد، الذي تحل اليوم ذكرى وفاته.

طفولة معذبة

في تصريح خاص لمصراوي، أكد "محمد" نجل الفنان الراحل، أن والده عاش طفولة معذبة مع زوجة أبيه، التي كانت تضربه وتعامله بقسوة، حتى أنها في إحدى المرات ألقت عليه مياه ساخنة، والتصقت الملابس التي يرتديها بجسمه، وحينما شاهده والده قام بتطليقها على الفور.

مهنة "استورجي"

عمل الفنان الراحل في طفولته، استورجي بمحلات "علي خليل" للأثاث، وأثناء غنائه في المحل سمعه الملحن الكبير زكي مراد، والد الفنانة ليلى مراد، وقام بتبنيه –فنيا- وقدمه للفنانة منيرة المهدية، التي أعجبت كثيرا بصوته، ومحته دور البطولة في أعمالها المسرحية.

بدايات الشهرة

التحق بالإذاعة المصرية في الثلاثينات، وانطلق بعدها لتقديم أشهر أعماله الفنية، من أفلام وأغانِ، ومن أبرز أفلامه "سفير جهنم"، "البيت الكبير"، "شارع محمد علي".

"ع الحلوة والمرة"

من أهم أغانيه، كما قدم عدة أغاني ما زالت تتردد حتى الآن، منها "يا وله يا وله"، "البيض الأمارة"، "بايعني ولا شاريني".

البلبل الباكي

منحته الصحافة عددا من الألقاب منها "البلبل الباكي"، و"معبود النساء"، كما تغزلت الصحافة في أناقة النجم الراحل، وفي إحدى حفلاته أطلقت عليه مجلة "آخر ساعة" لقب أشيك مطرب في مصر.

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كراهيته للملك فاروق

أحب عبدالغني السيد ابنة أحد الوزراء في عهد الملك فاروق، وبعدها تزوجا في حفل عائلي بسيط، وبعد أسبوع فقط، أصدر الملك فاروق قرارا بتطليقه من زوجته، اعتراضا على زواج "مغنواتي" من ابنة الباشاوات، وحتى لا يتجرأ أحد من البسطاء على الزواج من أبناء الأثرياء، وتم الطلاق رغما عنه.

صداقة عبدالوهاب وفوزي

كان عبدالغني السيد صديقا مقربا للفنان محمد عبدالوهاب، وكان يعتبره أبا وصاحبا وأستاذا، وكان منافسه وصديقه في نفس الوقت، كما كان يحب الفنان الراحل محمد فوزي، ويعتبره من أنجح وأهم الفنانين في تاريخ الموسيقى.

موقفه من عبدالحليم

على الرغم من تداول حكايات عن كراهية عبدالغني السيد لعبدالحليم، إلا أن نجله "محمد" نفى الأمر برمته، متعجبا: "إزاي بيكرهه ووالدي كان عايز يسميني عبدالحليم على اسمه"، مؤكدا أن مسلسل "العندليب" شوه صورة والده، ولم يحدث أن شعر والده بالغيرة تجاه عبدالحليم.

واستكمل: "حينما عرض الموجي على والدي أغنية صافيني مرة، قال له والدي أعطيها لعبدالحليم حتى يبدأ بها، وكانت بالفعل هي السبب في نجاحه وشهرته، وهذه الرواية أيضا أكدها الموجي في أحد البرامج الإذاعية".

خناقة تحية كاريوكا

تعرض عبدالغني السيد لجلطة في قدمه قبل رحيله بعدة أشهر، ونصحه الأطباء بالابتعاد عن العصبية، وفي أحد الأيام تلقى اتصالا من الفنانة تحية كاريوكا الساعة الثالثة فجرا، وطلبت منه أن يذهب لمنزلها ليطلقها من زوجها، وبالفعل توجه للمنزل.

بعدها لم يستطع تحمل "الخناقة" التي قامت بين تحية وزوجها، بعدما تعالت أصواتهما، فوقع بينهما وتم نقله لمستشفى العجوزة على الفور، إلا أنه رحل بعد ساعات قليلة من وصوله للمستشفى، وتوفي عن عمر يناهز 54 عاما.