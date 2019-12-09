حمادة هلال يشكر جمهوره بعد حفل المنصورة: "رغم الأمطار إلا أنهم انتظروني"

أحيا الفنان حمادة هلال امس الاحد حفلا غنائيا ضخما بجامعة المنصورة، وذلك بحضور الآلاف من الطلاب.

وكتب "هلال" عبر حسابه علي انستجرام قائلا:"كل الحب والتقدير لجمهوري المحترم الراقي في المنصوره بشكل عام

وبشكل خاص طلاب جامعه المنصوره والعاملين على الحفله لاستقبالهم الجميل.

وأضاف: رغم سوء الأحوال الجويه والامطار الا انهم انتظروني واستقبلوني بحب وبشكر صديقى العزيز المصور احمد صبرى على المجهود الكبير الحمدلله".

ومن ناحية آخرى يستعد حمادة هلال لطرح كليب أوه لا لا، والأغنية من كلمات طارق صبري، وألحان تيتو، وتوزيع أحمد صالح.

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ويشار ان اخر اعمال حمادة هلال أغنية "أشرب شاي" من كلمات وتوزيع أوكا، وألحان أورتيجا، والكليب من إخراج أحمد أشرف، كما كسر الكليب حاجز الـ 46 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.