بعد حصوله على أكثر جماهيرية في أفريقيا.. محمد رمضان يعلن عن أقوى حفل في مراكش

كشف النجم محمد رمضان عن حفله المقبل بدولة المغرب، حيث نشر أفيش الحفل عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ومن المقرر إقامة الحفل يوم الإثنين، الموافق 29 من شهر ديسمبر الجاري، في مدينة مراكش بالمغرب.

Advertisements

وعلق رمضان على أفيش الحفل

قائلًا: "كل الشكر للمغرب الشقيقة ملكاً وشعباً.. أقوى حفلة في مراكش يوم ٢٩ديسمبر في ساحة الفنا .. أول حفلة لي بعد حصولي على جائزة النجم الأكثر جماهيرية في أفريقيا 2019 جمهوري صاحب الفضل بعد ربنا ثقة في الله اكبر حضور جماهيري هيحصل في مراكش.. بالإشتراك مع نجوم المغرب وفرنسا.

يذكر أن النجم محمد رمضان طرح مؤخرًا أغنية بعنوان ماني، وهي من كلمات شاندي وكناكا، وألحان المدفعجية، وتوزيع الديزل، كما تخطت الأغنية حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة، وذلك منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.