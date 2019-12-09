كشف النجم محمد رمضان عن حفله المقبل بدولة المغرب، حيث نشر أفيش الحفل عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
ومن المقرر إقامة الحفل يوم الإثنين، الموافق 29 من شهر ديسمبر الجاري، في مدينة مراكش بالمغرب.
وعلق رمضان على أفيش الحفلقائلًا: "كل الشكر للمغرب الشقيقة ملكاً وشعباً.. أقوى حفلة في مراكش يوم ٢٩ديسمبر في ساحة الفنا .. أول حفلة لي بعد حصولي على جائزة النجم الأكثر جماهيرية في أفريقيا 2019 جمهوري صاحب الفضل بعد ربنا ثقة في الله اكبر حضور جماهيري هيحصل في مراكش.. بالإشتراك مع نجوم المغرب وفرنسا.
يذكر أن النجم محمد رمضان طرح مؤخرًا أغنية بعنوان ماني، وهي من كلمات شاندي وكناكا، وألحان المدفعجية، وتوزيع الديزل، كما تخطت الأغنية حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة، وذلك منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد حصوله على أكثر جماهيرية في أفريقيا.. محمد رمضان يعلن عن أقوى حفل في مراكش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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