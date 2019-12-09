صور .. إلهام شاهين برفقة بشري في حفل إفتتاح أسبوع الفيلم البرازيلى

نشرت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين صور لها في حفل إفتتاح أسبوع الفيلم البرازيلى وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام.
وكتبت "شاهين" علي الصور قائلا:"مع سفير البرازيل فى مصر أنطونيو دي أغيار باتريوتا بمناسبة إفتتاح أسبوع الفيلم البرازيلى فى القاهرة وسفيرة كولومبيا فى مصر والمخرج يسرى نصر الله و الفنانهبشرى".
ويذكر أن آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين، فيلم "يوم للستات"، ويعد الفيلم رقم 100 في مسيرة الفنية.
"يوم للستات" بطولة كلا من: إلهامشاهين، نيللى كريم، ناهد السباعى، هالة صدقى، رجاء حسين، وشيماء سيف، إضافة إلى النجوم محمود حميدة، فاروق الفيشاوى، أحمد الفيشاوى، إياد نصار وأحمد داوود، إخراج كاملة أبو ذكرى، تأليف هناء عطية.
وتدور احداث العمل داخل حى شعبى بالقاهرة، إذ يخصص مركز الشباب يومًا خاصًا لنساء الحى فى حمام السباحة، ومع إقبال النساء والفتيات على استخدام حمام السباحة، تتوالى سلسلة من الأحداث التى تغير نظرتهن لأنفسهن وللحياة كلها.
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