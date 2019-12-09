فيديو.. شريف مدكور يعلن إصابته بفيرس خبيث

أعلن الإعلامي شريف مدكور، إصابته بفيروس في الدم، حيث نشر فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إصابته بفيروس في الدم.

وظهر شريف من خلال الفيديو، وهو يعلن عن آخر تطورات حالته الصحية، قائلًا: تسبب الفيروس في ارتفاع درجة حرارتي تصل إلى 39 لمدة

شهر، نظرا لقلة مناعتي نتيجة العلاج الكيماوي المكثف.

وكان الإعلامي شريف مدكور توجه لمستشفى دار الشفاء، وتم نقل كيسين دم نظرًا لضعف مناعة جسمه وحتى يقوى للقضاء على هذا الفيروس اللعين.

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كما طمأن شريف مرضى السرطان قائلا: مش عايزكم تقلقوا الفيرس

ليس له علاقة بمرض السرطان.

يذكر أن الإعلامي شريف مدكور قدم مؤخرًا برنامج بعنوان شارع شريف، حيث يقدم فقرات ترفيهية ومتنوعة بشكل جديد ومختلف، ومنها فقرات فن، مطبخ، فاشون شو، أبراج وطاقة، أطفال، أعياد ميلاد، وذلك من خلال ديكور البرنامج وهو عبارة عن شارع ممتد محاكاة للشارع الحقيقي الذي يحتوي على كوافير إلى جانب مطعم وأماكن للمشاة وللجلوس وعيادة.