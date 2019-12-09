فيديو.. محمد حماقي يطرح كليب "راسمك في خيالي"

طرح النجم محمد حماقي أحدث كليباته بعنوان راسمك في خيالي، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وكليب راسمك في خيالي، من إخراج مصطفى عامر، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد

النادي، وتوزيع تميم، والكليب من ألبوم كل يوم من ده.

يذكر أن النجم محمد حماقي طرح مؤخرًا ألبوم بعنوان كل يوم من ده، ويضم الألبوم على 20 أغنية من بينهم: يزلزل، صور، و أعمل إيه، م البداية، يا ستار، كفاية حلول وسط، قالو عنك.

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وحقق الألبوم نجاحًا مذهلًا وذلك منذ طرحه بالأسواق والمتاجر الإلكترونية، كما كسر حاجز 10 مليون نسبة استماع على موقع يوتيوب.