طرح النجم محمد حماقي أحدث كليباته بعنوان راسمك في خيالي، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.
وكليب راسمك في خيالي، من إخراج مصطفى عامر، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمدالنادي، وتوزيع تميم، والكليب من ألبوم كل يوم من ده.
يذكر أن النجم محمد حماقي طرح مؤخرًا ألبوم بعنوان كل يوم من ده، ويضم الألبوم على 20 أغنية من بينهم: يزلزل، صور، و أعمل إيه، م البداية، يا ستار، كفاية حلول وسط، قالو عنك.
وحقق الألبوم نجاحًا مذهلًا وذلك منذ طرحه بالأسواق والمتاجر الإلكترونية، كما كسر حاجز 10 مليون نسبة استماع على موقع يوتيوب.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. محمد حماقي يطرح كليب "راسمك في خيالي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.