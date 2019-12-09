تراند اليوم : شاهد.. هذا ماقالته مي عز الدين في رأيها عن دينا الشربيني

- 1/2
- 2/2
عبرت الفنانة مي عز الدين عن رأيها في صديقتها الفنانة دينا الشربيني.
نشرت مي عز الدين عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الخاص على Instagram، صورة لدينا الشربيني وكتبت عليها رأيها قائلة: “من أجمل البنات اللي عرفتها في حياتي كفنانة وإنسانة وجدعة ودمها زي السكر وعلى طبيعتها بجد، ربنا يحميها يا رب”
وضعت عز الدين على الصورة وسم “الناس اللي بحبهم من قلبي” ووسم “ناس نادرة” وهو ما قد يكون تمهيدًا لنشر رأيها في فنانين آخرين بعد دينا الشربيني.
يشار إلى أن مي عز الدين شاركت في شهر رمضان الماضي، بمسلسل “البرنسيسة بيسة” من بطولة أمير المصري، محمد أنور، حسام داغر، إيمان السيد، سامي مغاوري، أحمد حلاوة ، وتأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج أكرم فريد، وإنتاج “سينرجي”.
يذكر أن آخر أعمال دينا الشربيني، مسلسل “زي الشمس”، الذي عرض رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا، وهو من بطولة أحمد السعدني، وأحمد داوود، وريهام عبدالغفور.