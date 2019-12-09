تراند اليوم : شاهد.. هذا ماقالته مي عز الدين في رأيها عن دينا الشربيني

عبرت الفنانة مي عز الدين عن رأيها في صديقتها الفنانة دينا الشربيني.‏

نشرت مي عز الدين عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الخاص على Instagram، صورة لدينا الشربيني ‏وكتبت عليها رأيها قائلة: “من أجمل البنات اللي عرفتها في حياتي كفنانة وإنسانة وجدعة ودمها زي السكر ‏وعلى طبيعتها بجد، ربنا يحميها يا رب”‏

وضعت عز الدين على الصورة وسم “الناس اللي بحبهم من قلبي” ووسم “ناس نادرة” وهو ما قد يكون تمهيدًا ‏لنشر رأيها في فنانين آخرين بعد دينا الشربيني.‏

Advertisements

‎‎

يشار إلى أن مي عز الدين شاركت في شهر رمضان الماضي، بمسلسل “البرنسيسة بيسة” من بطولة أمير ‏المصري، محمد أنور، حسام ‏داغر، ‏إيمان السيد، سامي مغاوري، أحمد حلاوة ، وتأليف مصطفى عمر، فاروق ‏هاشم، إخراج أكرم فريد، وإنتاج “سينرجي‎”.‎

يذكر أن آخر أعمال دينا الشربيني، مسلسل “زي الشمس”، الذي عرض رمضان الماضي، وحقق نجاحا ‏كبيرا، وهو من بطولة أحمد السعدني، وأحمد داوود، وريهام عبدالغفور‎.‎