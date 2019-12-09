تراند اليوم : في ذكري رحيله .. تفاصيل قصة حب عاشها كرم مطاوع في بداية حياته

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان الكبير كرم مطاوع، الذي رحل عن دنيانا في مثل هذا اليوم الموافق 9 ديسمبر من عام 1996 عن عمر يناهز 63 عاما.

بالرغم من زواج الفنان كرم مطاوع 3 مرات، الأولى من فتاة إيطالية أنجب منها ابنين، ثم الفنانة سهير المرشدي التي أنجب منها ابنته حنان مطاوع، وأخيرا زواجه من المذيعة ماجدة عاصم، إلا أن كرم مطاوع عاش قصة حب في بداية حياته.

كان كرم مطاوع يحب إحدى زميلاته في المعهد العالي للفنون المسرحية، فمجرد أن رآها نشأت بينهما علاقة عاطفية قوية كادت أن تتوج بالزواج.

لكن شاءت الظروف عدم استمرار هذه القصة بعد سفره في بعثة دراسية في إيطاليا؛ وبسبب انشغاله بدراسته وسفره انقطعت علاقته بحبه الأول.