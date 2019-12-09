محمد حماقي يطرح فيديو كليب أغنيته ” راسمك في خيالي “

كتب امير فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2019 06:54 مساءً - طرح الفنان ” محمد حماقي ” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير ” يوتيوب ” أحدث فيديو كليب له لأغنيته ” راسمك في خيالي ” . وتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب لقصة حب رومانسية .. والكليب من إخراج مصطفى عامر . أغنية راسمك في خيالي من كلمات الشاعر أمير طعيمة ومن ألحان محمد النادي ومن توزيع تميم .. وجاءت ضمن أغنيات ألبوم ” كل يوم من ده ” وهو آخر ألبومات الفنان محمد حماقي والذي تم طرحه بالأسواق في شهر يناير الماضي . Advertisements

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