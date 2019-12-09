تطورات قضية حبس سمية الخشاب ل 3 سنوات في قضية شيك أحمد سعد

كتب امير فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2019 06:54 مساءً - قضت محكمة جنح الدقي بتأجيل المعارضة المقدمة من دفاع الفنانة ” سمية الخشاب ” على الجكم الذي صدر بحبسها لمدة 3 سنوات لاتهامها في قضية شيك بدون رصيد لصالح طليقها المطرب أحمد سعد وذلك لجلسة 21 ديسمبر الجاري .
حيث قضت محكمة جنايات الدقي على سمية الخشاب في وقت سابق حكما بالحبس لمدة 3 سنوات في جنحة شيك بدون رصيد رفعها ضدها أحمد سعد .. وإلزامها بدفع كفالة قدرها 50 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم .
مما دفع سمية الخشاب إلى تقديم معارضة على ذلك الحكم الصادر غيابيا .. وقررت المحكمة تأجيل نظرها .
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