متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت النجمة اللبنانية ايميه صياح بدء العد التنزالي لوضع طفلها المنتظر، بصورة جديدة لها من دبي. فقد استعرضت ايميه صياح أيام حملها الأخيرة بإطلالة صيفية بامتياز خلال توجّهها إلى البحر، وكتبت في خانة التعليقات:”بدء العدّ العكسي”. إشارة الى أن هذه الصورة لاقت تفاعلاً كبيراً من قبل متابعي إيمي الصياح.

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كانت هذه تفاصيل خبر إيميه الصياح تبدأ العد التنازلي لإنجاب طفلها.. على الشاطئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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