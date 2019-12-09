بعد نجاح مسرحية “لوكاندة الأوباش”.. حسن الرداد يوجه رسالة إلى جمهوره

متابعة بتجــــــــرد: أعرب النجم المصري حسن الرداد عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته مسرحيته مع النجمة اللبنانية مايا دياب وتحمل اسم “لوكاندة الأوباش” بعد عرضها على مدار أربعة أيام متتالية ضمن فعاليات “موسم الرياض” في المملكة العربية السعودية.
ووجه “الرداد” رسالة خاصة إلى الجمهور الذي حضر المسرحية في “موسم الرياض”، ومحبّيه في السعودية الذين طالبوا بعروض إضافية، شكرهم من خلالها على استقبالهم ومحبّته.
وكتب حسن الرداد عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي: “شكرا لكل أهل المملكة العربية السعودية على الاستقبال الرائع ، سعيد جدا بردود الأفعال عن مسرحية لوكاندة الاوباش، الحمد لله ٤ ليالى عرض كامل العدد، وسعيد بطلب الجمهور العظيم بزيادة ايام العرض لكن بعتذر لارتباطنا بأعمال لم تمكنا من عرض ايام زيادة”.
وشهدت عروض المسرحية ضمن فعاليات “موسم الرياض”، إقبالًا كبيرًا من الجمهور، حيث حملت جميعها لافتة “كاملة العدد”.
مسرحية “لوكاندة الأوباش” من تأليف محمد عز واحمد فوزي، وإخراج اشرف زكي وألحان حسن إش إش.
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