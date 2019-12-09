نتيفلكس تُفاجئ عشاق “la casa de papel” بهذا الخبر!

متابعة بتجــــــــــرد: ينتظر عشاق مسلسل La Casa De Papel الإسباني الشهير الجزء الرابع من العمل بفارغ الصبر، بخاصة بعد الأحداث المشوّقة التي حملها الجزء الثالث.

وأعلن القائمون على المسلسل، الذي يُعرض على شبكة نتفليكس أو Netflix، موعد عرض الجزء الرابع من La Casa De Papel من خلال حسابات المسلسل الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد تمّ نشر فيديو لنجوم La Casa De Papel، كُشف من خلاله أن الجزء الرابع من المسلسل سيُعرض يوم 3 نيسان 2020.