مايا دياب حديث مواقع التواصل الإجتماعي.. والسبب!

متابعة بتجـــــــــرد: بدأت النجمة اللبنانية مايا دياب تحصد أصداء أغنيتها الجديدة “ربع ساعة”، التي طرحتها مؤخراً عبر المتاجر الموسيقية وقناتها على موقع “يوتيوب”.

وتتلقى مايا دياب منذ أيام العديد من الرسائل التي يهنئها من خلالها محبوها على إصدار الأغنية، فتغصّ صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي بأصدق كلمات الإعجاب والحب والثناء.

أغنية “ربع ساعة” باللهجة المصرية، تنتمي إلى اللون الشعبي الراقص وهي من كلمات أحمد الشريف، ألحان عصام كاريما وتوزيع أنور عمر.

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وخصّصت مايا دياب للأغنية كليب مميّز استخدمت فيه المخرجة كريستال يونس تقنية “الجرافيك” بفكرة مميّزة نالت استجان الجمهور فور إطلاق العمل.

تجدر الإشارة إلى أن مايا دياب خاضت مؤخرًا تجربتها المسرحية الأولى في المملكة العربية السعودية، بمسرحية تحمل اسم “لوكاندة الأوباش” مع النجمين حسن الرداد وماجد المصري. مسرحية “لوكاندة الأوباش” من تأليف محمد عز واحمد فوزي، وإخراج اشرف زكي وألحان حسن إش إش.