فهرية أفجين تضع شروط للعودة إلى التمثيل.. تعرفوا إليها

متابعة بتجـــــــــرد: بعد أن تراجعت النجمة التركية ​فهرية أفجين​ عن قرارها بالإبتعاد عن التمثيل عدة سنوات من أجل التفرّغ لإبنها كاران.

وأفادت مصادر صحفية تركية إلى أن “أفجين” تعاقدت على مسلسل جديد سيجمعها بزوجها النجم التركي ​بوراك أوزجيفيت​ والذي بدوره كان سببا بعودتها عن قرارها. وأضافت المصادر أن فهرية وضعت لهذه العودة عدة شروط.

ومن هذه الشروط، تخفيض عدد ساعات عملها إلى تسع ساعاتٍ فقط، وأن تحصل على يوميْ عطلة في الأسبوع، إذ تمتدُّ ساعات التصوير في تركيا حتى 12 ساعة وفي بعض الأحيان قد تتجاوز ذلك، ولا يحق للممثل سوى يوم عطلة واحد خلال الأسبوع، وكذلك أن تأخذ أيام العطل الرسمية، إذْ إنها لا تريد أن تبقى بعيدةً لفتراتٍ طويلةٍ عن طفلها كاران الذي تعتبره أكثر أهميةً بالنسبة لها.