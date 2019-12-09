نادين خوري: "بروكار" يحترم المرأة.. وتكشف عن مفاجآت بـ "ما فيي2"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أكدت الفنانة السورية القديرة نادين خوري أن المسلسل الشامي "بروكار" يحترم صورة وشخصية المرأة السورية عمومًا والدمشقية خصوصًا بعدما ظلمتها بعض الأعمال الشامية التي قدمتها الدراما السورية سابقًا.

وقالت خوري في حديث مع موقع "فوشيا" من كواليس تصوير مسلسسل "بروكار" تأليف سمير هزيم وإخراج محمد زهير رجب وإنتاج قبنض أنها تؤدي في العمل الذي يتناول فترة أربعينيات القرن الماضي شخصية الطبيبة انطوانيت المرأة المتعلمة والقوية، والتي تقدم مواقف مشرّفة وتكون صاحبة قرار ثابت خاصة فيما يتعلق بوطنها، وتتعامل مع محيطها بالكثير من الهدوء والعقلانية مستخدمة لغة الحوار والفكر.

وحول إطلالتها في العمل بصورة بعيدة عن النمطية التي اعتدنا رؤيتها قالت نادين خوري بأن الشكل هنا يخدم مضمون الشخصية، وينقل صورة واقعية عن تلك الفترة، كما أنه يسهم في إيصال روح وعمق الشخصية، مضيفة أنها ومنذ قراءتها الأولى للنص والبدء بمرحلة التصوير تتوضح لديها النظرة المختلفة التي يقدمها العمل بشكل عام وخاصة بالجانب المعني بالمرأة.

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من جانب آخر؛ لم تنته بعد الفنانة نادين من تصوير دورها في الجزء الثاني من مسلسل "ما فيي" حيث تستمر شخصيتها "زكية" مع اختلاف في إطلالة الشخصية والستايل الذي عرفت به في الجزء الأول من العمل، وبينت أن "زكية" وبعد أن استعادت أموالها وأملاكها التي تمت سرقتها في الجزء الأول حيث كان اهتمامها مستمرًا وخوفها على أولاد أختها كبيرًا، تشعر بالراحة في الجزء الثاني، من هذا الجانب تبدأ الاهتمام قليلاً بإطلالتها ضمن خطة مدروسة تم الاتفاق عليها مع المخرجة رشا شربتجي والسايلست المسؤولة في العمل لتكون إطلالة مقنعة بعيدًا عن البهرجة وتخدم الخط الدرامي للشخصية.

وكشفت نادين خوري عن أنَّ مفاجآت "زكية" في الجزء الثاني لن تتوقف دون أن تتحدث في تفاصيلها مكتفية بالقول إن أحداث الشخصية تتطور مع احتفاظها بخوفها ومتابعتها لابن شقيقتها "فارس- معتصم النهار" واحتفاظها بحالة غموض غير معلنة لمن حولها، متمنية أن يحقق العمل بجزئه الثاني قبولًا ونجاحًا عند الجمهور.