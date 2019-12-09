إيما واتسون وميريل ستريب نجمتا النسخة الجديدة من Little women









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تُطِل النجمتان إيما واتسون وميريل ستريب في النسخة الجديدة من فيلم Little Women الذي انطلق في صالات السينما بتاريخ 7 ديسمبر الجاري وتم تصنيفه من قبل مجلة Time الأميركية بكونه واحداً من أفضل 10 أفلام لعام 2019.

الجدير ذكره أن العمل حقق نجاحاً ملفتاً في العام 1994 بوجود نجوم لامعين مثل سوزان ساراندون ووينونا ريدر وكريستن دانست، لكن الآمال تُبنى على نجاحٍ مميّز للنسخة الجديدة اعتماداً على ثقل حضور "ستريب وواتسون" وطريقة إعادة كتابة السيناريو للقصة المأخوذة عن رواية لويزا ماي ألكوت التي تحمل نفس الإسم ولا تزال تتتمتع بشعبية واسعة رغم مرور أكثر من قرن على إصدارها. لكونها تتناول قصة نساء طموحات يسعين لتحقيق أحلامهن في مجتمع يؤمن بأن النساء خلقن للزواج والعناية بمنازلهن فقط.

