شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تعليق حسن الرداد على اختيار "شرير تيتانك" له لتجسيد شخصيته من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الفنان حسن الرداد، على اختيار الفنان العالمي "بيلى زين"، لصورته كأفضل شخص يمكنه تجسيد شخصية "جاك" فى فيلم تيتانيك الشهير، من حيث السن والشكل.

وقال الرداد، عبر حسابه بموقع "انستجرام" :"هناك جاك جديد في المدينة وهو مصري.. أتمنى أن يستقل سفينة أحلام جديدة، وأن يقع في غرام وردة خاصة به، ويسترجع هذه الرومانسية المصرية الخالدة".

وتابع :"لم أوافق أكثر على اختيار بيلي زين. ماذا عنك؟ من سوف تختار؟ اسمحوا لي أن أعرف رأيكم في التعليقات".

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و شارك الممثل بيلى زين، فى لعبة مع الإعلامية منى الشاذلى، خلال استضافتها له ببرنامج "معكم"، حول إذ ما كان الممكن تحديد ممثل مصرى بناء على الملامح يقوم بدور جاك، وممثلة مصرية تقوم بدور روز، ودعته منى للاختيار بين ثلاث ممثلين، أحمد فهمى ، أحمد حاتم، والفنان حسن الرداد، واختار بيلى زين "حسن الرداد" بناء على ملامح الوجه، وقال :"أنا متأكد أن كلهم رائعون".

وفيما يخص اختيار ممثلة لتقوم بدور روز ، اختار بيلى :"ياسمين رئيس" ، من ضمن الممثلات هنا الزاهد، ويسرا اللوزى".