شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل عودة أحمد السقا ومنى زكي للمسرح بعد 16 عاماً من عرض "كده أوكيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود النجمان أحمد السقا ومنى زكى إلى خشبة المسرح سوياً بعرض جديد مأخوذ عن نص عالمى يحمل اسم مبدئى "زوجة رجل مهم"، وتدور قصته حول مجموعة زوجات ينفذن مقالب كوميدية في أزواجهن ليأخذن حقوقهن منهم، ويأتى تعاون أحمد ومنى فى المسرح بعد 16 عاما من عرض مسرحية "كدة أوكية" التي قدمها النجمين بمشاركة هانى رمزى وياسمين عبد العزيز وشريف منير.

ويعد السقا ومنى زكى من أنجح الثنائيات على الساحة الفنية، وقدما سوياً العديد من الأفلام الناجحة منها "صعيدى فى الجامعة الأمريكية"، "أيام السادات" مع النجم الراحل أحمد زكى، "أفريكانو"، "مافيا"، "عن العشق والهوى"،"تيموروشفيقة" وتوقفا لمدة 10 سنوات كاملة عن العمل معاً حتى عادوا من جديد فى فيلم "من 30 سنة" وحاليا يشتركان في بطولة فيلم "العنكبوت" الذي يتم تصويره حاليا، حيث يتبقى أسبوعين تصويره .

يشار إلى أن منى زكى بدأت تصوير مشاهدها الأولى فى فيلمها الجديد "الصندوق الأسود"، من إخراج محمود كامل، وتظهرمنى طوال أحداث الفيلم فى دور امرأة حامل تحمل الكثير من الأسرار والألغاز حول حملها والفيلم ينتمى لنوعية الإثارة والتشويق.