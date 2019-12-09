شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تكريمها عن "حواديت الشانزليزيه".. مى سليم تشكر هؤلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة مي سليم خلال تصريحات خاصة لـ الخليج 365 عن سعادتها بسبب تكريمها مؤخراً في جامعة المنصورة، وذلك على دورها التي تلعبه خلال مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي يعرض حالياً على شاشة قناة اون إي.

وأضافت مي سليم لـ"الخليج 365": "سعدت جداً بهذا التكريم على شخصية فتنة التي ألعبها ضمن احداث المسلسل، كما سعدت أكثر باستقبال الجمهور المتواجد في ستاد الجامعة حين صعدت على المسرح ونلت التكريم، مما جعلني أشعر بفرحة عامرة بسبب كل المتواجدين، حيث أتوجه لهم جميعاً بالشكر على تواجدهم".

جدير بالذكر أن مي سليم تم تكريمها بالأمس في جامعة المنصورة عن دورها في مسلسل حواديت الشانزليزيه، .. تدور أحداث مسلسل "حواديت الشانزلزيه" حول 5 طبقات بحقبة الخمسينات، ويشارك في بطولته إلي جانب داليا مصطفي كلاً من اياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.

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"حواديت الشانزليزيه" ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، يكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، من إخراج مرقص عادل، فى اول تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجى".



مي سليم اثناء تكريمها