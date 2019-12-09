مقطع فيديو مروع … متظاهر لبناني يشعل النار في نفسه في ساحة رياض الصلح

كتب امير فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2019 05:53 مساءً - كشفت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن قيام رجلا في العقد الخامس من عمره بإضرام النار في نفسه بعد أن قام بسكب مادة البنزين على جسمه وسط المتظاهرين في ساحة رياض الصلح ببيروت .

وأسرع المتظاهرون والمعتصمون في الساحة في محاولات إطفائه وإنقاذه بتغطيته بالبطانيات .. حتى حضرت سيارة تابعة للصليب الأحمر اللبناني ونقلته إلى مستشفى الجعيتاوي .

وأكد الصليب الأحمر اللبناني عن تمكنه من إسعافه وأفاد بإنه أصيب بحروق متوسطة في رجليه .

وقال شاهد عيان في حديث لإحدى وسائل الإعلام المحلية أن الرجل أعلن عن رغبته بحرق نفسه منذ الصباح وهدد بذلك وحاول المعتصمون المتواجدون في الساحة منعه من ذلك ووعدوه بتقديم المساعدة له ولأطفاله إلا إنه نفذ ما قاله في المساء .