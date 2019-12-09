شاهد .. صورة بين ” خالد الذهبي ” نجل أصالة ومريم عامر منيب تثير الجدل

كتب امير فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2019 05:53 مساءً - نشر ” خالد الذهبي “نجل الفنانة السورية ” أصالة ” صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مع ” مريم عامر منيب ” إبنة الفنان الراحل ” عامر منيب ” . حيث ظهر كلا منهما في الصورة أثناء تواجدهما في أحد الكافيهات الشهيرة ويحتضن خالد مريم . وكتب خالد الذهبي في تعليقه على الصورة مهنئا إياها على أغنيتها الأولى التي طرحتها في ذكرى وفاة والدها قائلا : ” أنا فخور بك جدا يا أختي .. ليس لديك أدنى فكرة عن مدى إلهامك لنا جميعا ” . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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