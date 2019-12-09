روبي توافق على المشاركة في فيلم “حضن سوسن” بعد اتّصال من هذا الممثل!

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت مصادر صحافيّة مصرية أن الفنانة المصرية روبي أبدت موافقتها النهائية على مشاركتها في فيلم ” السقوط في حضن سوسن” من بطولة الممثل أحمد فهمي بعدما كانت قد أجلته بسبب مفاوضات حول الأجر.

وجرى تواصل بين البطلين، حيث نصحها أحمد بخوض التجربة لاختلافها، خاصة أن الفيلم ينتمي إلى نوعية الخيال العلمي، ومن المتوقّع أن يتم التوقيع بشكل رسمي خلال أيام حتى في حال عدم حصولها على كامل أجرها.

ويشارك في بطولة الفيلم النجم مصطفى خاطر وبيومي فؤاد ومحمد ثروت، وهو من كتابة أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي وإنتاج شركة سينرجى.

سيبدأ التصوير قريباً حيث خُصّصت ميزانية كبيرة للفيلم، وسيكون بين مصر وأوروبا، كما أنه يحمل فكرة بعيدة عن المألوف كعادة أفكار أحمد فهمي بأفلامه السابقة.