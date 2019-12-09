رامي مالك يثير الجدل في بوستر فيلم جيمس بوند الأخير

متابعة بتجــــــــــرد: أثار النجم العالمي رامي مالك الجدل بسبب بوستر الفيلم الذي ظهر فيه بشكل مختلف.

وكشفت شركة يونيفرسال فيتشر عن التريلر الخاص بالجزء الـ 25 لسلسة أفلام جيمس بوند بعنوان No Time To Die.

والفيلم تصدر تريند تويتر في الولايات المتحدة وحقق 7 ملايين مشاهدة بعد ساعات قليلة على موقع يوتيوب. وقالت تقارير صحفية أن هذا الفيلم سيكون الأخير لدانيال كريج في تقديم سلسلة أعمال جيمس بوند.

وكان “مالك” قد صرح في وقت سابق أنه استغرق وقتًا في التفكير لقبول دوره الجديد في فيلم “جيمس بوند”، حيث احتاج للحصول على تأكيدات بأن الدور الذي سيلعبه في فيلم “جيمس بوند” لن يكون مرتبطا بـ”عمل إرهابي”.