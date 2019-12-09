ملكة جمال الكون جنوب أفريقية وتاجها لبناني

متابعة بتجـــــــرد: فازت ملكة جمال جنوب أفريقيا زوزيبيني تونزي (26 عاماً) بلقب ملكة جمال الكون ليل أمس الأحد.

واستحقت الشابة الحسناء تاجها بعد تفوقها في جولات ملابس السباحة وفساتين السهرة، وأيضاً في إثبات ثقافتها وذكائها ضمن فقرة الأسئلة، إذ أجابت بشكل مميز وقوي على الأسئلة حول القضايا الاجتماعية.

كما أنها أثبتت أنها تستحق اللقب عن جدارة في الفقرة الحديثة التي أدخلتها لجنة المسابقة الجمالية، وهي عبارة عن خطاب يمثل “الفرصة الأخيرة”، تشرح فيه المتسابقات لماذا يجب أن تفزن باللقب.

في خطابها الأخير قالت تونزي: “لقد نشأت في عالم مع نساء لا يشبهنني ولا يشاركنني لون بشرتي ونوع شعري. لم يرني أحد جميلة على الإطلاق”.

وأضافت: “لقد حان الوقت باعتقادي لأن يتوقف هذا التصرف وهذا التفكير. أريد أن ينظر الأطفال إلي ويرون وجهي الجميل، وأريد أن يروا وجوههم تنعكس فيه”.

وحصلت الحسناء الأفريقية على التاج المرصع بالماس من “دار معوض” اللبناني، أضاف التألق والأناقة إلى فستانها الأبيض من علامة “بيجي لا ميزون دو كوتور”، وهي علامة جنوب أفريقية.

يشار إلى أن ملكة جمال الكون أخصائية علاقات عامة، خريجة بكالوريوس في العلاقات العامة والإدارة من جامعة كيب بينينسولا للتكنولوجيا.

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كما أنها حاصلة على دراسات عليا في تكنولوجيا العلاقات العامة من جامعة كيب بينينسولا، وتتابع فترة تدريب بقسم العلاقات العامة في أوغيلفي كيب تاون.

وأكدت تونزي أنها ستبذل كل ما في وسعها لتشجيع الفتيات على الوثوق بأنفسهن. وقد ساهمت هذه الإيجابية والقوة بفوزها على أكثر من 90 مرشحة أخرى، لتحصل على اللقب الثامن والستين لملكة جمال الكون بعد كاتريونا غراي ملكة جمال الفليبين التي توّجت على عرش الكون في 2018.

وحلّت ملكتي جمال بورتوريكو والمكسيك بمرتبتي الوصيفة الأولى والثانية، وذلك في المسابقة التي قدمها الأميركي ستيف هارفي مع لجنة تحكيم ضمت سبع نساء، في استوديوهات تايلر بيري في أتلانتا جورجيا بالولايات المتحدة.

وعلى الرغم من تغيب لبنان هذا العام عن المشاركة في حفل تتويج ملكة جمال الكون، إلا أن بصمته كانت حاضرة بقوة وتحديداً في التاج الفخم.

واختارت المنظمة المشرفة على حفل ملكة جمال الكون، شركة “مجوهرات معوض” اللبنانية لتصميم وتنفيذ التاج الذي كلف نحو 5 ملايين دولار.

والتاج الذي يمكن وصفه بـ”التحفة الفنية”، يدخل في تصميمه قطع من الذهب ومطعّم بـ1770 قطعة صغيرة من الماس، يعلوها حجر ماسي كبير في الوسط باللون الذهبي من 62.83 قيراط.